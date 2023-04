Guillermo Farré, el cambio para que todo cambie en Belgrano: tres victorias seguidas y subir en la tabla

Belgrano disfruta de su mejor momento desde que retornó a Primera. Con la victoria 2 a 0 sobre Gimnasia en La Plata, hilvanó tres triunfos seguidos (cuatro fechas sin perder) y se acomodó en el cuarto lugar de la tabla en Liga Profesional.

Guillermo Farré cambió el dibujo táctico, lo hizo más ambicioso y ofensivo y desde Sarmiento para acá el equipo repuntó y es otro. La sociedad Matías García-Bruno Zapelli para crear juego, la de Pablo Vegetti y Franco Jara en la ofensiva, y el aporte de Ulises Sánchez, gravitante en esta racha del Celeste; son los argumentos de un Belgrano que de pronto apareció entre los cuatro primeros del campeonato.

Belgrano le gana 2-0 a Gimnasia, en La Plata, con dos goles de Pablo Vegetti. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico Claro

Desde que asumió Guillermo Farré en Belgrano, sacó el 66 por ciento de los puntos en disputa. Son 43 triunfos en 74 partidos, con 17 empates y 14 derrotas. Con 91 goles a favor y 49 en contra. No pasó más de dos fechas sin sumar, y su peor racha es la de cuatro partidos sin victorias (estadísticas Mauricio Cóccolo).

Además, el Belgrano de Farré mantuvo el arco invicto en el 53 por ciento de los partidos jugados, 39 de 74. Nahuel Losada acumula 371 minutos sin recibir goles, y en estas doce fechas del torneo, el Pirata mantuvo el arco en cero en ocho.

BRUNO ZAPELLI Y SU TOQUE DE CALIDAD PARA BELGRANO

“Es más fácil con los buenos jugadores como el ‘Caco’ García, porque te hace jugar más arriba, te trae la pelota limpia y esas cosas. Me siento cómodo haciéndolo con él o con el Chino (Rojas)”. Con la firma de Bruno Zapelli, partícipe del primer gol ante Gimnasia, y calve en esta remontada de Belgrano, desde que retomó la titularidad hace cuatro fechas.

“Gracias a la continuidad en estos tres o cuatro partidos me vengo sintiendo mejor. Porque eso en cualquier jugador es importante, por allí la adaptación a Primera se consigue sumando partidos, eso me va dar experiencia y me permite acomodarme a la categoría”, explicó el armador.

“Sumar pase y liberar con los laterales te hace las cosas más simples, se hace más lindo y hasta más divertido poder jugar así. En el inicio del torneo se usó otro sistema, ahora se puede jugar de esta manera, las cosas salieron bien en algunos partidos, ganamos confianza y tenemos que seguir igual”, completó.