Guillermo Farré: “Contra Argentinos la pasamos mal”

Fue muy clara la derrota de Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona ante Argentinos Juniors por un contundente 3 a 0. Finalizado el partido, llegó la hora del balance en caliente que hizo el entrenador Guillermo Farré en la conferencia de prensa.

Su idea de jugar con línea de cinco defensores fue uno de los primeros temas en tocar y Farré dijo: “Hay que seguir trabajando, analizando al rival, ver qué es necesario para cada partido. Nos tocó un fixture muy complejo de entrada. Nos tocaron tres partidos de visitante ante Racing, ante Central Córdoba y hoy”.

Belgrano visitó a Argentinos Juniors en el estadio Diego Maradona de La Paternal por la cuarta fecha de la Liga Profesional. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico López Claro

Y admitió: “Con Racing y River competimos, con Argentinos la pasamos mal”. También agregó: “La línea de cinco es una estrategia que armo para poder vulnerar el ataque ofensivo del equipo rival, pero eso no quiere decir que el equipo no sea ofensivo”.

Además comparó con los partidos ante la Academia, el Millonario y contra Central Córdoba. El DT pirata dijo: “Hemos ganado dos partidos, hemos sacado puntos. Hoy se desvirtúa el partido en el segundo tiempo porque sabíamos que podía ser de esa manera y teníamos la alternativa para poder empatarlo o ganarlo e iba a ser con la misma línea de cinco lo que íbamos a proponer para ganar el partido”.

El sistema táctico elegido siguió siendo defendido por el entrenador celeste. “Es una disposición de los jugadores en el campo de juego, me baso mucho en la esencia de los jugadores, en la intensidad y me baso en la mentalidad que tienen. Lamentablemente no pudimos plasmar en el arco rival un gol que nos dé la confianza necesaria para soltarnos en el juego”.

Más de la palabra del técnico Guillermo Farré: