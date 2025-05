Guido Mainero, el batacazo contra River y la banca al capitán que jugó en Belgrano

River y sus refuerzos de Selección quedaron fuera de competencia al perder por penales con el humilde Platense, en cuartos de final del Apertura. Guido Mainero, ex Instituto, repasó el batacazo, y elogió a Ignacio Vázquez, quien pasara por Belgrano.

“Nos sentíamos perjudicados, obviamente que tenes que contar hasta mil porque puede ser peor”, afirmó el extremo, en diálogo con Fanáticos por 99.7 LV2, en referencia al penal con el que River empató el partido en tiempo de descuento, y que forzó la definición por penales.

Falcón Pérez y la bronca de los jugadores de Platense. (Fotobaires).

Vázquez, capitán de Platense, ni miró al árbitro Yael Falcón Pérez, expresando su disgusto. “Lo que hizo Nacho habla bien de él y cómo nos representa. El VAR podría haber ayudado al árbitro", indicó Mainero.

Mainero festeja el empate de Platense ante Talleres. (Fotobaires).

“Llegamos confiados, sabemos lo fuerte que somos. Ojalá que podamos dar otro pasito para el sueño que tenemos todos”, añadió, en referencia a la semifinal contra San Lorenzo, este domingo a las 16 en el Bajo Flores.

LA SALIDA DE INSTITUTO QUE NO QUERÍA

Guido Mainero volvió a Instituto en 2024 pero su regreso no fue el esperado, sin continuidad, y debió salir del club nuevamente. Para sumarse a Platense.

Mainero y Cerato, en la previa del partido de Instituto. (IACC).

“No me gusta ponerme a pensar por qué en un lugar rendí y en otro no. Sí se refleja mucho cuando un técnico lo quiere a un jugador, se siente mucho, te hacen sentir importante”, remarcó.

Guido Mainero y su enojo por algunos fallos arbitrales (Platense)

Y completó: “Hoy me encuentro con un club que me abrió las puertas tras la salida de Instituto Estaba dolido porque quería dejarle algo al club que soy hincha. Acá el cuerpo técnico me mandaba mensajes todos los días”.