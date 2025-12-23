Grido entregó una caja navideña que generó polémica en las redes sociales: “No paga...”

En las últimas horas, se viralizó el posteo de un empleado de Grido. El hombre publicó una foto de la caja navideña que le entregó la empresa, que incluyó productos de primera necesidad. El gesto disparó un intenso cruce entre quienes agradecen el apoyo económico y aquellos que denuncian salarios insuficientes.

Grido entregó una caja navideña que generó polémica

A diferencia de los tradicionales dulces festivos, la caja contenía aceite, arroz, fideos, harina y conservas de atún. La difusión de la imagen en plataformas profesionales como LinkedIn desató una controversia sobre la realidad laboral del país y las políticas de compensación de la empresa.

"Como parte de un plan de acompañamiento a la economía de los colaboradores, en diciembre nuestra caja navideña vino acompañada por un montón de alimentos, variados, pensados“, escribió el autor del posteo.

Polémica por la caja navideña que entregó Grido. (Foto: Linkedin)

Varios usuarios defendieron la iniciativa, algunos la describieron como un “gesto noble y humano”, mientras que otros realizaron críticas. Muchos cuestionaron si los haberes mensuales son suficientes para que el personal elija su propio sustento. “¿Qué pasa con Grido? ¿No paga sueldos acordes a sus colaboradores? ¿No pueden ustedes mismos comprar arroz y atún?”, escribió una usuaria. En la misma línea, otros advirtieron que este tipo de regalos ocultan una profunda falta de poder adquisitivo.

“Hoy celebramos con bombos y platillos que una empresa nos llene la alacena como si estuviéramos en una misión humanitaria”, escribió otro usuario. Asimismo, hubo quienes recordaron haber visto personal trabajando bajo altas temperaturas en las franquicias: “Tienen a los chicos pésimo, hacen 40 grados y los aires acondicionados no funcionan”. En definitiva, para algunos es un respaldo necesario; para otros, una muestra de que el salario se volvió insuficiente para cubrir la canasta básica.