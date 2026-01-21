Fútbol: un reconocido jugador de Córdoba fue operado de ligamentos

En la previa del debut de Estudiantes de Río Cuarto en la Primera División, el futbolista Valentín Fenoglio fue operado con éxito tras su lesión de ligamentos. El lateral del “León” superó la intervención quirúrgica este martes y ya inició su proceso de rehabilitación.

Estudiantes de Río Cuarto: operaron a uno de sus laterales

De acuerdo con lo detallado por el cuerpo médico de la entidad, la operación se desarrolló con normalidad y fue calificada como un éxito rotundo por los profesionales a cargo. Este paso quirúrgico marca el punto de partida definitivo para que el futbolista inicie el camino de regreso a su actividad profesional.

Tras salir del quirófano, Fenoglio comenzó de inmediato su proceso de recuperación, el cual contará con un seguimiento exhaustivo por parte de los especialistas del club. El proceso de vuelta a las canchas del lateral no será solitario, ya que la institución ha dispuesto un acompañamiento integral para el deportista.

El equipo de kinesiología y el cuerpo médico de Estudiantes de Río Cuarto trabajarán de manera conjunta para supervisar cada fase de su evolución física. Desde la cuenta oficial de la entidad, enviaron un mensaje de aliento subrayando que la paciencia y la constancia serán factores determinantes para cumplir con el plan de volver más fuerte a la competencia.

El debut histórico de Estudiantes en Primera División

La confirmación del éxito quirúrgico de Fenoglio trae tranquilidad al plantel en una semana de alta carga emotiva para la ciudad. Estudiantes de Río Cuarto palpita su arranque en una temporada que será histórica: su primera participación en la Primera División durante este 2026. El sueño de la máxima categoría, alcanzado tras el ascenso logrado el año pasado, tendrá su primer capítulo oficial este fin de semana.

El debut del “León” será este domingo a las 21 ante Tigre, rival que recientemente sumó a sus filas a un ídolo de River Plate. El encuentro se disputará en condición de visitante, correspondiente a la Zona B, donde el equipo buscará dar inicio a su sueño de la mano de su gente. En este contexto de expectativas por la nueva categoría, la recuperación de Fenoglio es una de las prioridades para el staff técnico.