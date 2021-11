“Primero, mi gratitud personal. Yo sé que es (Córdoba) un terreno hostil. Pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país. Para que Córdoba, de una vez por todas y para siempre, sea parte de la Argentina”. Esto dijo Alberto Fernández en una reunión entresemana con intendentes y jefes comunales cordobeses, que apoyan al kirchnerismo.

Los dichos del Presidente generaron un fuerte repudio de la oposición y también el gobierno provincial que encabeza Juan Schiaretti, con múltiples reacciones en las redes sociales. El propio gobernador venía en plena campaña para las elecciones legislativas con sostenidas críticas al kirchenerismo, como así también a Juntos por el Cambio.

“Lamentamos profundamente los dichos del Presidente sobre Córdoba. Esto confirma la mirada unitaria que tiene del país. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina”, fustigaron desde el bloque Hacemos por Córdoba.

Y agregaron: “A confesión de parte relevo de pruebas. Sus dichos acaban de confirmar que es necesaria una Argentina justa. Que distribuya los esfuerzos de todos de igual manera. No queremos ni más ni menos que Buenos Aires. Queremos lo mismo para Córdoba y el resto del país”.

Luis Juez también cargó contra Alberto por sus dichos.

Y tal vez, le recordaron al Presidente que desde esta provincia “surgieron hechos históricos que marcaron a la Argentina: como la reforma del 18; el Cordobazo: gritos del interior federal que cambiaron el rumbo de la Argentina. Porque Córdoba nunca se calló, y nunca se va a callar”.

“Parece que eso le molesta ahora, que Córdoba pida solo que nuestra patria sea más justa. Que el Presidente mire hacia el interior federal: se va a encontrar con un país productivo, trabajador, dispuesto a ayudar y a salir adelante”, completaron.

Oposición

Las reacciones tampoco se hicieron esperar desde Juntos por el Cambio y el radicalismo. “Para Alberto Fernandez, Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de parte…..Presidente no somos territorio hostil, tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no es al que nos están llevando. #Basta”, publicó en su twitter Rodrigo de Loredo, candidato a diputado de Juntos por el Cambio.

“Rechazamos las dichos del Presidente sobre que hace falta que Córdoba se integre al país. Es un desconocimiento sobre una provincia democrática y federal. Lo que realmente quiere es que Córdoba sea K. Eso no va suceder. Más respeto por Córdoba”, refutaron desde la UCR Córdoba.

“No Alberto, Córdoba como la mayoría del país se cansó, se hartó de la corrupción y la impunidad, señaló el legislador Marcelo Cossar, también por Twitter.

“El razonamiento de Alberto Fernández sobre Córdoba, además de ridículo e ignorante, encierra una matriz de pensamiento totalitario. Que Córdoba no vote al kirchnerismo no la hace menos argentina, sino sólo más republicana. En unos días Córdoba lo hará de nuevo”, publicó Brenda Austin, diputada radical

“1,2,3… y seguís con Córdoba! Basta ! Nos vemos el 14. Córdoba, Capital del #BASTA”, replicó Gustavo Santos, ex Ministro de Turismo de la Nación.