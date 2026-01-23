Franco Jara, el exdelantero de Belgrano que debutó en Instituto: “Esto es...”

En Alta Córdoba, en el partido por la primera fecha de la Liga Profesional en el que Instituto cayó por la mínima ante Vélez, hubo algunos aplausos a pesar de la desazón final por la derrota.

Todos los ojos de los hinchas de la Gloria se posaron en Franco Jara, que había quedado libre en Belgrano y fue el primer refuerzo del club y el delantero se llevó el reconocimiento a pesar de no haber marcado.

FRANCO JARA Y SU DEBUT EN INSTITUTO

En el final del juego, con aplausos de fondo, la palabra de Franco Jara en la televisación oficial buscaban las mismas explicaciones que los hinchas. Y el exdelantero de Belgrano fue analítico de lo que acababa de pasar.

Instituto vs. Vélez, por la fecha 1 del Torneo Apertura en Alta Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Esto es futbol. Cuando no lográs convertir en el arco rival cualquier situación de gol, te lleva estar abajo. Hay muchos jugadores nuevos, todo un equipo a lograr una identidad de juego y a pensar en el lunes contra Platense”, dijo refiriéndose al próximo juego que será el lunes 26 a las 17, en Vicente López.

👏🏼 APLAUSOS PARA FRANCO JARA



✅ A pesar de la derrota de #Instituto, el delantero fue aprobado por los hinchas. pic.twitter.com/V9fR8u9EZe — 351 Deportes (@351Deportes) January 23, 2026

Además, Jara agregó: “Se vio un equipo intenso, protagonista. Las situaciones que nos han creado han sido pérdidas nuestras. Pero tenés que estár concentrado los 90 minutos y por eso perdemos todo el partido”.

Sobre su pasado inmediato en Belgrano, el atacante nacido en Villanueva dijo: “Me sentí un poco raro. Pero soy un jugador de fútbol, vivo de esto y lo que pasó en Belgrano me lo guardo. Ahora me debo a Instituto y espero aportarle mucho al equipo”.