Franco Jara, el exdelantero de Belgrano que debutó en Instituto: “Esto es...”

En Alta Córdoba, en el partido por la primera fecha de la Liga Profesional en el que Instituto cayó por la mínima ante Vélez, hubo algunos aplausos a pesar de la desazón final por la derrota.
Todos los ojos de los hinchas de la Gloria se posaron en Franco Jara, que había quedado libre en Belgrano y fue el primer refuerzo del club y el delantero se llevó el reconocimiento a pesar de no haber marcado.
FRANCO JARA Y SU DEBUT EN INSTITUTO
En el final del juego, con aplausos de fondo, la palabra de Franco Jara en la televisación oficial buscaban las mismas explicaciones que los hinchas. Y el exdelantero de Belgrano fue analítico de lo que acababa de pasar.
“Esto es futbol. Cuando no lográs convertir en el arco rival cualquier situación de gol, te lleva estar abajo. Hay muchos jugadores nuevos, todo un equipo a lograr una identidad de juego y a pensar en el lunes contra Platense”, dijo refiriéndose al próximo juego que será el lunes 26 a las 17, en Vicente López.
Además, Jara agregó: “Se vio un equipo intenso, protagonista. Las situaciones que nos han creado han sido pérdidas nuestras. Pero tenés que estár concentrado los 90 minutos y por eso perdemos todo el partido”.
Sobre su pasado inmediato en Belgrano, el atacante nacido en Villanueva dijo: “Me sentí un poco raro. Pero soy un jugador de fútbol, vivo de esto y lo que pasó en Belgrano me lo guardo. Ahora me debo a Instituto y espero aportarle mucho al equipo”.