Final feliz: los delincuentes le devolvieron la prótesis al barriletero de Córdoba

Hace unos días, el cordobés Martín Moya había sufrido un robo en su vivienda. Entre las pertenencias que se llevaron, se encontraba su pierna ortopédica. El trabajador es conocido en barrio Villa Corina por fabricar y vender barriletes, su único sustento económico. En un giro inesperado, los delincuentes decidieron acercarse a su domicilio para devolverle la prótesis.

Le devolvieron la prótesis robada al barriletero de Córdoba

Pasada la medianoche del sábado, el hombre escuchó el ruido de motocicletas circulando muy rápido por la zona. Instantes después, dos patadas contundentes resonaron contra la puerta principal, lo que le generó gran temor tras el robo sufrido. Al asomarse por el balcón, divisó un bulto cubierto con una sábana sobre el suelo. Al instante, reconoció que se trataba de su prótesis.

Una vez que alcanzó el objeto, se dio cuenta que el mecanismo presentaba cierta inestabilidad, por lo que cual debió asistir a una ortopedia especializada para realizarle mantenimiento. El hombre explicó que sospecha que los delincuentes quisieron desarmar la pieza, aunque finalmente desistieron. “Estoy muy feliz, gracias a los chicos (por los ladrones) que la trajeron, gracias si se les abrió el corazón. La alegría que tengo es por haberme dado cuenta de la cantidad de gente buena que hay”, dijo a El Doce.