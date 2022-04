A menos de una semana de que la cúpula policial de la Departamental Colón sea removida por una denuncia de violencia de género y acoso en su contra, este martes se filtraron escandalosos audios de la exdirectora Bibiana Cabrera. Los dichos de la comisario inspector se dieron cuando todavía estaba en su cargo.

“Hoy estamos bien y mañana estamos mal. Nosotras las mujeres somos histéricas, porque tenemos útero”, comienza uno de los audios trascendidos por Cba24N. “Hoy estamos bien y mañana estamos mal, hoy me gustas y mañana no me vas a gustar porque me va a gustar el de al lado”, remarcó Cabrera en un diálogo con otros policías a su cargo.

Más adelante, la exdirectora policial señaló: “Quiero que les quede claro: las cuestiones privadas de los hombre no las voy a juzgar, pero tampoco voy a permitir que en la departamental que yo manejo me vengan puteríos ni ninguna rara con una femenina y un jefe”. En tanto, en el segundo audio filtrado, se escucha a la mujer diciendo más conceptos reprochables.

En su discurso, Cabrera advirtió a sus subalternos “para que se despierten”. “Avivensé, están buenas las mujeres y está lindo mirarlas de atrás ¿sí?... ¿hasta dónde gusta que nos miren? Hay algunas que les encanta, otras que a lo mejor no y hay otras que no se ven”, consideró.

“Somos mujeres, peligrosas, traicioneras, histéricas, tóxicas y locas”, detalló la exdirectora departamental ante la risa de los otros policías.

Los audios completos: