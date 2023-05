Federico Mariani, figura de Atenas: “Si nos toca perder así, no habrá reproches”

“Era lo que queríamos. No queríamos morir hoy acá con la cantidad de público. Era la última vez que se iba a jugar en el Cerutti, porque Atenas tendrá un estadio muy lindo para la próxima temporada. Lo queríamos llevar al quinto y que nos tengan que ganar en su cancha”. Textual de Federico Mariani, una de las figuras del triunfazo de Atenas ante San Lorenzo en los play-out por la permanencia en Liga Nacional.

“Seguimos creyendo en nosotros todo el tiempo. Tuvimos un mal arranque. Ellos estaban mejor. Nos mantuvimos, lo empezamos a remontar. Era un partido para cualquiera y por suerte cayó de nuestro lado”, agregó el tirador ex Barrio Parque, nacido en Oncativo.

#LaLigaEnTyCSports🏀 ¡Triunfazo de @Atenas_oficial en Córdoba! En un verdadero partidazo se impuso 68-65 ante @CASLABasquet y fuerza el juego 5. Lo disfrutaste EN VIVO por @TyCSports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn pic.twitter.com/otE4Hz3a9X — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 12, 2023

“Al último estaba complicado, había que meterla. Si la tiraba y le erraba, no había problema. Tomé la responsabilidad, no quería que la tomaran mis compañeros. Por suerte salió bien. Hoy vivo esto muy contento. Pero tenemos una responsabilidad muy grande en el juego cinco. Si perdemos haciendo lo mismo que hoy, no habrá reproches”, completó Mariani.

LOS MEJORES DE ATENAS EN LA VICTORIA

Con el 68 a 65, Atenas forzó el quinto partido por la permanencia ante San Lorenzo, y la dirimirá el martes 16 de mayo a las 21 en el Polideportivo Pando, en la Ciudad de Buenos Aires. El equipo de Álvaro Castiñeira tuvo como una de sus figuras excluyentes a Federico Mariani, con 15 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Atenas festejó ante San Lorenzo en el Cerutti. (Facundo Luque / La Voz)

Y también se destacaron Deion McClenton con 15 anotaciones y 10 rebotes, y el juvenil Octavio Sarmiento con 15 puntos.