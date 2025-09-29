Federico Álvarez, ex Belgrano y ahora en Tigre: “Me pedían que le haga un gol a Talleres para...”

Surgido en Belgrano, Federico Álvarez se fue de Córdoba en 2019 tras haber jugado semifinales de Copa Argentina con el “Pirata”, que ahora vuelve a disputar esa instancia. El lateral izquierdo sobrino de Matías Suárez se incorporó a Tigre tras cinco años en Grecia, enfrentó a Talleres y se ilusionó con un regreso a Alberdi.

“No tenía pensado volver, se me había vencido el contrato con Asteras Trípóli y quería renovar, me querían allá, estuve cinco años y me sentí muy bien. Me llamó Diego Dabove, y sentí muchas ganas de volver para medirme otra vez en el fútbol argentino, explicó en una entrevista con De la cancha al living, por canal ShowSport.

Federico Álvarez, surgido en Belgrano, enfrentó a Talleres jugando para Tigre y palpita el clásico.

Refuerzo del equipo de Victoria, le tocó un par de fechas atrás enfrentar a Talleres, en lo que fue 0 a 0 en un partido especial para Álvarez, por su identificación con Belgrano. “Muchos amigos me llamaron, me pedían que le haga un gol para ganarles y dejarlos en el fondo. No entré en esa, les respondía que teníamos que ganar por los objetivos de Tigre, no para hacerle daño a Talleres”, aseguró.

Talleres empató 0-0 con Tigre por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

En el plantel de Tigre convive con un delantero Albiazul, David el “Rulo” Romero. “Al principio cuando llegué era hablar mucho de Belgrano y Talleres. Justo se decía que volvía para allá por la repesca, y yo le decía que no quería irse por el quilombo que tiene Talleres en la tabla, y bromas así”, relató el defensor.

EL REENCUENTRO CON UN ÍDOLO DE BELGRANO

Además de jugar ante Talleres, a Federico Álvarez le tocó también ser titular en el partido contra Aldosivi, rival directo de la T por la permanencia, y dirigido por Guillermo Farré.

Guillermo Farré se puso al frente de Aldosivi de Mar del Plata, muy complicado con el descenso. (@clubaldosivi)

“Lo crucé a Guille en los vestuarios, un gusto haberlo visto. Recordamos los tiempos en Belgrano, que era chico y me vivían cagando a pedos. Muy buena relación con él. Después del partido no se dio volver a saludarlo, se suspendió por la lluvia, y al otro día fue raro, jugamos pocos minutos y se fue rápido al vestuario“, indicó.

LA INTENCIÓN DE VOLVER A BELGRANO

“Me llamaron de Tigre y me gustó, es un club ordenado, varios chicos me hablaron muy bien de Dabove, que es un gran entrenador. Yo venía con otro ritmo de Grecia, y lo primero fue ponerme bien. me desgarré en la pretemporada, arranqué mal, el técnico me llevó de a poco, hasta que me puso de titular y no salí más”, recapituló Álvarez.

“Estoy muy identificado con Belgrano, es mucho el respeto, por lo que si el llamado de Dabove era cuando estaba en Instituto, no hubiera ido. La intención era volver a Belgrano y no se dio", señaló el lateral por izquierda.

Gastón Alvarez Suárez, Matías Suárez y Federico Alvarez, en el predio de Belgrano. (Foto: Darío Galiano)

“Falta poco para enfrentar a Belgrano, le vengo pensando, hace mucho tiempo que no juego en Córdoba, y será especial para mí, un rival muy difícil pero con Tigre tenemos que ganar, si seguimos así vamos a dar que hablar", enfatizó.

LOS TÍOS Y SOBRINOS EN BELGRANO

Los Zelarayán se unieron en el 3-0 de Belgrano. Pase de Gonzalo, y gol del Chino en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Belgrano viene muy bien, formó un gran equipo, me alegro por el Chino (Zelarayán) que es un amigo y la está rompiendo. Vi el partido con Newell’s, el gol que hizo con el pase de su sobrino Gonzalo y pensé cuando jugaba con mi primo Gastón (Álvarez Suárez) y mi tío Matías (Suárez)“, recordó Federico Álvarez.

Gastón Álvarez Suárez y Federico Álvarez, a la distancia unidos por la sangre y por Belgrano.

Y completó: “No es algo común y se dio otra vez en Belgrano. Los Zelarayán son un montón como nosotros, juegan al fútbol todos, y salen jugadores nuevos. Como también del lado de los Álvarez Suárez, porque mis hermanitos y sobrinos juegan y ojalá puedan llegar".