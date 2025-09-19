Vía Córdoba / Video

Euge Quevedo sorprendió con un talento inadvertido en un baile con La Banda de Carlitos

La banda se presentó en Catamarca y la artista la rompió con una actuación poco frecuente en ella.

19 de septiembre de 2025,

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos pasaron por la provincia de Catamarca antes de la primavera.

Euge Quevedo sorprendió con un talento inadvertido en un baile con La Banda de Carlitos (LBC) durante la noche del jueves 18 y madrugada del 19 de septiembre en la provincia de Catamarca. El video fue captado por un integrante de su equipo, quien la desafió a más.

LBC se presentó en el Polideportivo Municipal Chumbicha y una gran cantidad de gente los recibió con los brazos abiertos. El show fue para calentar la previa de la primavera, que en esta oportunidad los tendrá en el estadio de Atenas.

Video: Euge Quevedo sorprendió con un talento inadvertido

Euge Quevedo se animó a hacer algo diferente mientras cantaba arriba del escenario. Tomó una botella de agua, se la colocó encima de la cabeza y entonó parte de la melodía. El encargado de redes sociales de LBC la grabó.

El video fue compartido a través de una historia en su cuenta de Instagram y le arrojó un redoble de apuesta. "¿Y si la próxima es con un vaso de fernet", redactó.

