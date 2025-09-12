Euge Quevedo compartió inéditas imágenes de sus ensayos del Himno Nacional

Euge Quevedo compartió algunas inéditas imágenes de lo que fueron sus ensayos para interpretar el Himno Nacional en el partido entre Argentina y Venezuela. La preparación fue ardua y detallada para poder estar a la altura de la presentación ante el equipo liderado por Lionel Messi y más de 85 mil personas.

La artista confesó haberse entrenado vocalmente horas y horas previo a la cita con el conjunto nacional. Ella tuvo que superar una especie de prueba que tuvo como evaluador a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para cumplir las expectativas de las autoridades nacionales del deporte, Euge Quevedo recurrió a la ayuda de Silvia Meuli, quien se desempeña como profesora de canto y coach vocal desde hace más de 30 años.

Las inéditas imágenes de los ensayos de Euge Quevedo para cantar el Himno Nacional

Ella fue la encargada de publicar a través de su cuenta de Instagram, en conjunto con su alumna, lo que fueron algunas de las prácticas previas al trascendental momento.

En los videos se pueden apreciar las hojas de papel con marcas de colores en momentos claves del Himno Nacional. Inclusive, una observación por parte de la profesional respecto a la entonación de una “u”.