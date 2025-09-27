Euge Quevedo brilló al cantar blues con Los Mentidores: “Que lindos son los desafíos”

Euge Quevedo brilló al cantar blues con Los Mentidores, la banda que tiene como uno de sus exponentes a José Palazzo. Ella compartió el detrás de escena y su experiencia en las redes sociales y agradeció la invitación a un nuevo desafío en el que demostró estar a la altura.

Video: Euge Quevedo brilló al cantar blues con Los Mentidores:

En el Studio Theater de la ciudad de Rosario, la banda de rock dio una presentación de "Blend", su nuevo álbum. Una de las canciones dentro de la colección es "Espejo", que grabaron junto a la artista de San Luis.

“Siempre rendimos homenaje a la música popular cordobesa, que tanto hizo por los músicos de nuestra provincia. En cada disco invitamos a artistas que admiramos”, había explicado Palazzo, en diálogo con Cadena 3, previo al show.

El agradecimiento de Euge Quevedo a Los Mentidores

Por su parte, Euge Quevedo, además del video, escribió un conmovedor texto para la banda y recalcó la importancia de aventurarse en nuevas oportunidades y géneros musicales.

“Gracias a Los Mentidores por brindarme el espacio de no solo acompañarlos esta noche tan especial para ustedes con esta canción preciosa, si no además de poder explorar un estilo que no acostumbro a hacer pero que lindos son los desafíos", redactó.