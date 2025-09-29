Estuvo casado 8 años sin saberlo: la historia del insólito hecho en Córdoba

En un video que se viralizó en las redes sociales, un hombre contó que estuvo casado durante ocho años sin saberlo. En este sentido, reveló que lo descubrió cuando intentó acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante el 2020, y el sistema le indicó que su esposa ya lo recibía, algo que lo dejó atónito.

Video: estuvo casado 8 años sin saberlo en Córdoba

Estuvo casado desde 2012 porque, según contó en Modo Play, fue testigo de otra pareja que se casó. Sin embargo, en el Registro Civil se cometió el grave error al redactar los documentos. En vez de anotar al verdadero cónyuge en el acta correspondiente, lo colocó a él como marido registrado. Él mismo afirmó: “Yo fui de testigo y me casaron”.

Finalmente, para resolver el problema administrativo y regularizar su identidad ante el Estado, procedió a formalizar el divorcio.