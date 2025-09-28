Estudiantes empató en Río Cuarto y dejó pasar la oportunidad de quedar a un punto de la cima

Cuando parecía que Estudiantes se metía de lleno otra vez en la lucha por llegar a la final de la Primera Nacional, Almirante Brown se lo empató en Río Cuarto y lo relegó en la tabla de la Zona A, a tres puntos del líder y con una fecha por jugar.
A los 10 minutos abrió la cuenta Lucas González para el Celeste del Imperio, pero a los 28 de la segunda etapa lo empató la visita y le cerró los caminos a Estudiantes.
El líder Gimnasia de Mendoza empató como visitante de Chacarita 1 a 1 tras ir arriba en el marcador y en la última fecha será local de Defensores de Belgrano, mientras que Estudiantes va contra Central Norte a Salta. Y ya aseguró su participación en el Reducido por el segundo ascenso.
POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)
- Gimnasia (M) 60
- Estudiantes (C) 58
- Deportivo Morón 57
- Estudiantes (RC) 57
- Gimnsia (J) 54
- Chaco For Ever 52
- Temperley 52
- Agropecuario 51