Estudiantes empató en Río Cuarto y dejó pasar la oportunidad de quedar a un punto de la cima

Lo ganaba ante Almirante Brown y terminó 1 a 1, por la penúltima fecha en la Primera Nacional.

Jorge Nahúm
28 de septiembre de 2025,

Estudiantes de Río Cuarto no se sacó ventajas con Almirante Brown (Tomy Fragueiro / La Voz)

Cuando parecía que Estudiantes se metía de lleno otra vez en la lucha por llegar a la final de la Primera Nacional, Almirante Brown se lo empató en Río Cuarto y lo relegó en la tabla de la Zona A, a tres puntos del líder y con una fecha por jugar.

A los 10 minutos abrió la cuenta Lucas González para el Celeste del Imperio, pero a los 28 de la segunda etapa lo empató la visita y le cerró los caminos a Estudiantes.

El líder Gimnasia de Mendoza empató como visitante de Chacarita 1 a 1 tras ir arriba en el marcador y en la última fecha será local de Defensores de Belgrano, mientras que Estudiantes va contra Central Norte a Salta. Y ya aseguró su participación en el Reducido por el segundo ascenso.

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Gimnasia (M) 60
  2. Estudiantes (C) 58
  3. Deportivo Morón 57
  4. Estudiantes (RC) 57
  5. Gimnsia (J) 54
  6. Chaco For Ever 52
  7. Temperley 52
  8. Agropecuario 51

