Estudiantes empató en Río Cuarto y dejó pasar la oportunidad de quedar a un punto de la cima

Cuando parecía que Estudiantes se metía de lleno otra vez en la lucha por llegar a la final de la Primera Nacional, Almirante Brown se lo empató en Río Cuarto y lo relegó en la tabla de la Zona A, a tres puntos del líder y con una fecha por jugar.

A los 10 minutos abrió la cuenta Lucas González para el Celeste del Imperio, pero a los 28 de la segunda etapa lo empató la visita y le cerró los caminos a Estudiantes.

𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 || TITULARES 🆚 @Club_AlteBrown

⚽️#Fecha33 | Primera Nacional 2025

.

Estos son los elegidos Iván Delfino para disputar el encuentro de la fecha.

.#SomosLaCiudad #EstudiantesRC pic.twitter.com/iu2D6OyAbe — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) September 28, 2025

El líder Gimnasia de Mendoza empató como visitante de Chacarita 1 a 1 tras ir arriba en el marcador y en la última fecha será local de Defensores de Belgrano, mientras que Estudiantes va contra Central Norte a Salta. Y ya aseguró su participación en el Reducido por el segundo ascenso.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)