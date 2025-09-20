Estudiantes de Río Cuarto se había subido a la punta en la Zona B de la Primera Nacional por sus cinco victorias en fila. Pero tropezó en la visita a Chaco For Ever, con derrota por 2 a 0, a un par de fechas del cierre de la primera ronda.
Úbeda y Romero anotaron a los 41 y 56 minutos respectivamente para los chaqueños, también de muy buena campaña, sextos a siete puntos de la cima, que ahora ya no está en manos de Estudiantes.
Gimnasia de Mendoza superó 2 a 0 a San Telmo, con un gol del volante por izquierda de Belgrano, Facundo Lencioni, y recuperó la punta, dejando tres puntos abajo al Celeste del Imperio.
La próxima fecha para los riocuartenses será contra Almirante Brown, con día y hora por confirmar, en la penúltima jornada del torneo.
POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)
- Gimnasia (M) 59
- Estudiantes (RC) 56
- Estudiantes (C) 55
- Gimnasia (J) 54
- Deportivo Morón 53
- Chaco For Ever 52
- Temperley 51
- Chacarita 48