Vía Córdoba / Primera Nacional

A Estudiantes de Río Cuarto le cortaron la racha en Resistencia y lo bajaron de la punta

Perdió en su visita a Chaco For Ever y resignó el liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional, con dos fechas por jugar.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

20 de septiembre de 2025,

A Estudiantes de Río Cuarto le cortaron la racha en Resistencia y lo bajaron de la punta
Estudiantes de Río Cuarto no pudo ante Chaco For Ever y perdió la punta (Prensa Estudiantes).

Estudiantes de Río Cuarto se había subido a la punta en la Zona B de la Primera Nacional por sus cinco victorias en fila. Pero tropezó en la visita a Chaco For Ever, con derrota por 2 a 0, a un par de fechas del cierre de la primera ronda.

Úbeda y Romero anotaron a los 41 y 56 minutos respectivamente para los chaqueños, también de muy buena campaña, sextos a siete puntos de la cima, que ahora ya no está en manos de Estudiantes.

Estudiantes de Río Cuarto ante Chaco For Ever. (Prensa Estudiantes).
Estudiantes de Río Cuarto ante Chaco For Ever. (Prensa Estudiantes).

Gimnasia de Mendoza superó 2 a 0 a San Telmo, con un gol del volante por izquierda de Belgrano, Facundo Lencioni, y recuperó la punta, dejando tres puntos abajo al Celeste del Imperio.

La próxima fecha para los riocuartenses será contra Almirante Brown, con día y hora por confirmar, en la penúltima jornada del torneo.

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Gimnasia (M) 59
  2. Estudiantes (RC) 56
  3. Estudiantes (C) 55
  4. Gimnasia (J) 54
  5. Deportivo Morón 53
  6. Chaco For Ever 52
  7. Temperley 51
  8. Chacarita 48

Temas Relacionados

MÁS DE Primera Nacional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS