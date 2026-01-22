Estafas en Córdoba: alquiló un alojamiento por redes sociales y perdió $110.000

La temporada turística en las sierras cordobesas se ha visto empañada por una modalidad de fraude digital que vuelve a poner en alerta a los visitantes. En esta oportunidad, una turista llamada se convirtió en víctima de una estafa tras intentar contratar un alojamiento temporario en la ciudad de Cosquín. El caso reitera la vulnerabilidad de los usuarios ante ofertas publicadas en plataformas no oficiales durante la época de festivales.

Alquiló un alojamiento por redes sociales y perdió $110.000

La damnificada inició la búsqueda de hospedaje la semana pasada mediante Facebook, donde una supuesta propietaria la contactó para ofrecerle una vivienda ubicada a pocas cuadras de la plaza Próspero Molina. Para ganar su confianza, la mujer utilizó un discurso elaborado: aseguró desempeñarse como médica en un hospital municipal y justificaba sus demoras en las respuestas afirmando que se encontraba “de guardia”.

Bajo este pretexto, ambas partes acordaron una estadía de dos noches con un valor de 55.000 pesos por cada una. Sabrina, la víctima, convencida por las fotos enviadas y la fluidez del contacto por WhatsApp, realizó una transferencia total de 110.000 pesos. “Nunca me dio desconfianza”, relató la mujer, quien planeaba el viaje junto a su hijo tras haber solicitado sus días de vacaciones en el trabajo. Sin embargo, horas antes de partir hacia Córdoba, la supuesta dueña dejó de responder los mensajes.

Antecedentes y verificación de datos

Al notar la falta de respuestas, la mujer comenzó a investigar de forma particular y halló múltiples publicaciones de advertencia en redes sociales que señalaban a la misma persona como estafadora. Al cotejar la dirección brindada en Google Maps y comunicarse con el número real del establecimiento, los responsables le confirmaron que no conocían a la supuesta médica y que la propiedad no contaba con disponibilidad para dos personas.

Este hecho no representa un incidente aislado en el mapa delictivo regional. Se detectaron denuncias vinculadas a la misma cuenta desde hace al menos cinco años en distintos puntos del país, incluyendo Bahía Blanca, Tigre y Capital Federal. El modus operandi se repite especialmente en localidades con alta demanda turística y eventos masivos.

Recomendaciones para evitar estafas con estadías

Frente al incremento de estas denuncias, referentes del sector inmobiliario y turístico de Córdoba insisten en la importancia de extremar las precauciones al contratar servicios por fuera de los circuitos formales. Las autoridades recomiendan desconfiar de precios sensiblemente inferiores al promedio del mercado y evitar el cierre de tratos exclusivamente a través de redes sociales.

Para garantizar una experiencia segura, se sugiere verificar la información mediante canales oficiales, solicitar datos de inscripción municipal de los alojamientos y priorizar sitios web que cuenten con sistemas de protección al consumidor. Ante cualquier irregularidad, es fundamental realizar la denuncia correspondiente para evitar la proliferación de estos perfiles fraudulentos.