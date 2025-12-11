En fotos: los Premios Estímulo y Juan Cruz Mallía elegido como deportista del año

En lo que ya es una costumbre y por la premiación más importante para el deporte de Córdoba, se entregarán los Estímulo del diario La Voz para 21 jóvenes de 20 disciplinas. Y el rugbier Juan Cruz Mallía fue elegido como el Deportista del 2025.

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Mallía, jugador de Los Pumas, resultó elegido por el jurado de notables. Se encuentra en recuperación tras ser operado por ruptura de ligamentos cruzados en el test match contra Inglaterra.

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

El premio trayectoria Gustavo Porporatto, el reconocido jugador de vóley. Comenzó a jugar en las ligas juveniles y llegó a ser un consagrado integrante de la selección argentina.

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

La gala también distingió a fútbolistas, caso Ramiro Tulián (volante ofensivo de Belgrano); Matías Klimowicz (delantero de Instituto) y Santiago Fernández(zaguero de Talleres), los galardonados.

PREMIOS A TALLERES Y ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Por logros deportivos, fueron galardonados Estudiantes de Río Cuarto al conseguir el ascenso a la Primera División; y Talleres, por la obtención de la Supercopa ante River.

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

Menciones especiales a Argentino Monte Maíz, por el centenario de su fundación; también para Belgrano por sus 120 años y el Córdoba Lawn Tenis, en sus 110 años de historia.

En tanto, por las tareas de refacción en sus instalaciones en La Agustina, Instituto también fue reconocido.

Además, el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba fue distinguido por los 110 años desde su creación. Asimismo, los 30 años de Showsport, el canal del deporte cordobés, también fueron reconocidos.

DISTINCIONES ESPECIALES

Mateo Espejo, Santino Barbi (arquero de Talleres y de la Seleccion Sub 20), Valentina Pertegalini, Nicolás Cavigliasso, el plantel de Las Murciélagas (campeonas del mundo) y Soledad García por los 25 años del nacimiento de Las Leonas, se llevaron reconocimintos.

La entrega de las distinciones especiales siguió con: Lola Martina Verdini (Atletismo); Felipe Schroeder (Automovilismo); Kiara Miró (Básquet); Máximo Gómez (Ciclismo) e Isabella Besso Valero (Esquí Náutico).