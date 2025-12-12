Vía Córdoba / Córdoba

En fotos: la caravana de Javier Milei en Córdoba, que le dio otra muestra de su respaldo

El llamado “Tour de la gratitud” fue por el contundente apoyo en las pasadas elecciones legislativas para La Libertad Avanza.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

12 de diciembre de 2025,

Megáfono en mano, Javier Milei encabezó en Córdoba la Marcha de la Gratitud, acompañado por su hermana Karina.

Javier Milei renovó su idilio con Córdoba. En caravana, junto a referentes y militantes de La Libertad Avanza, encabezó el denominado “Tour de la gratitud”, por el arrasador triunfo en las elecciones legislativas del pasado mes de octubre.

El presidente Javier Milei encabezó en Córdoba la Marcha de la Gratitud, acompañado por su hermana Karina y los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. (Nicolás Bravo / La Voz)
En camioneta, con el megáfono que amplificaba su característica euforia, y acompañado por su inseparable hermana Karina y los referentes del partido en Córdoba, Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni; el Presidente tuvo otro encuentro cercano con los cordobeses. Y una vez más se llevó muestras de afecto y acompañamiento para su gestión.

