Emotivo posteo de un jugador de Instituto: “Yo no sería nadie si los clubes no fueran de la gente”

Las reacciones del mundo del fútbol ante lo que planteó Javier Milei, candiato presidencial, sobre la privatización de los clubes como Sociedades Anónimas; van desde la mayoría de las instituciones en todas las categorías, por ejemplo Belgrano e Instituto; a posteos en las redes personales de jugadores.

Es el caso de Luciano Aued, experimentado volante que llegó como refuerzo a Instituto para este semestre y fijó una posición de manera contundente: “Yo no sería nadie si los clubes no fueran de la gente”.

Luciano Aued, jugador de Instituto, para grabar el pódcast Mundo Gloria. Foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

“Era un nene cuando empecé a jugar en Independiente de La Plata. Mi vieja, Lili, manejaba el buffet y, de paso, como no teníamos un mango en casa, aprovechábamos y comíamos ahí. A mi viejo, el Ruso, lo habían echado de YPF en cuanto la privatizaron. Armó una cooperativa con los compañeros. Probó con un remís. Después se subió al taxi y no se bajó más. Éramos cinco hermanos: nunca nos faltó la comida pero a veces apenas alcanzaba para que ellos picaran algo. Plena década del noventa: nos dolarizaban la vida a costa de no tener empleo”, escribió Aued.

Herrera dialoga con Aued en el marco de un segundo tiempo con muchas polémicas (Foto: Federico López Claro).

Y en el emotivo texto, agregó: “Muchas veces pensé qué hubiera sido de mi vida sin los clubes de barrio, sin los clubes siendo asociaciones civiles sin fines de lucro. Siempre me respondo lo mismo: soy el resultado, como miles y miles de nenes y de nenas en este país, de esa solidaridad que nunca van a entender quienes creen que todo es un negocio. Por eso defiendo que nuestros clubes sigan siendo de nuestra gente. Por eso estoy convencido de que hay cosas a las que hay que decirles Nunca Más”.

FEDERICO BESSONE, EN CONTRA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

“Está bueno bueno que decidan los clubes y defiendan a ultranza que el clubes son de los socios. No quiero que ninguna empresa venga a comprar al club donde crecí”. La reflexión de Federico Bessone, manager del Instituto, sobre las Sociedades Anónimas en el fútbol.

Federico Bessone también habló sobre las posibilidades de Instituto de cara a una Copa Sudamericana. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“En un club con sociedades anonimas viene alguien que lo compra y quiere cambiarte el color de camiseta, lo hace. No es lo mismo que manejarlo como empresa para profesionalizar las áreas”, diferenció.