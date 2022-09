El único pasajero herido del colectivo que cayó al río en Córdoba reclama asistencia médica

El 7 de agosto, un colectivo de Tamse fue embestido por un conductor alcoholizado en la zona de Costanera. La unidad cayó del puente y terminó a metros del río Suquía. Diego fue el único herido de gravedad y aún se encuentra postrado en una cama. Su familia reclama asistencia médica.

“Las consecuencias fueron varias fracturas y lesiones: vía escapular, lesión lumbar, de cervical, fractura de pelvis y acetábulo. La última, me impide moverme”, explicó el damnificado en diálogo con Arriba Córdoba. Cuando ocurrió el accidente, Diego salía del centro de atención de personas mayores donde trabajaba.

Diego sufrió múltiples lesiones a raíz del siniestro Foto: EL DOCE

“Pedí una persona que me ayude e higienice a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), pero no me brindaron nada. Me indigna porque consta que no puedo movilizarme”, dijo. Y añadió: “Mi madre me asiste permanentemente”.

En tanto, la mujer manifestó: ”Necesito que lo asistan porque yo no puedo y lo hago de forma precaria. Yo quiero que mi hijo se recupere y confío en la Justicia. Es indigno todo lo que está pasando”.

La abogada de la familia, Marina Romano, explicó que “todos son solidariamente responsables y debe ser atendido por la Municipalidad, que es su patronal”. Sobre la misma, sentenció: “Debe otorgarle las prestaciones que demanda la ley de riesgos de trabajo”.