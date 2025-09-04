“Fue todo muy rápido, porque Banfield accedió sin problemas y como ese fin de semana cerraba el libro de pases, se aceleró todo. Vine a un club hermoso, con hambre de lograr objetivos”. Textual de Alexis Maldonado, el zaguero central que es el último refuerzo de Belgrano para este semestre.

“El club está para grandes logros, y se puede hacer historia pronto, por las expectativas en Copa Argentina. Viene a competir, a tratar de ser útil para el equipo.¿La línea de cinco? estoy habituado al sistema, cuando vine con Banfield a enfrentar a Belgrano, jugamos con cinco defensores", señaló Maldonado en la conferencia de prensa de presentación.

También apuntó al protagonismo que busca Belgrano en el Torneo Clausura, y al duelo con Talleres en la fecha once. “Se que hace mucho que no hay un ganador en el clásico, y apuntamos también a eso”, se entusiasmó.

EL CONTRATO QUE FIRMÓ CON BELGRANO

El defensor riojano Alexis Maldanado, de 28 años llega proveniente de Banfield. El club de Alberdi adquirió el 80 por ciento de la ficha a cambio de 500.000 dólares, y firmó contrato hasta diciembre del 2027.