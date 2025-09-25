El “truco romano”: un cordobés mostró cómo quisieron estafarlo en Europa

La plataforma TikTok se convirtió en escenario de un intento de compra y venta que llamó la atención de miles de usuarios. El video, compartido por un cordobés, documenta el momento preciso donde un par de hombres intentan estafarlo con la compra de un iPhone 17 Pro, valuado en 1430 euros.

Video: un cordobés mostró cómo quisieron estafarlo en Europa

El método fraudulento gira en torno a un cuaderno negro con cierre, elemento fundamental de la operación. Este objeto, de apariencia común, contenía dos sobres idénticos de efectivo. Uno guardaba la suma total acordada, mientras que el segundo tenía menos. El cambio de sobres se ejecuta al girar rápidamente el cuaderno.

El cordobés (@agussureta) se percató del engaño justo cuando el vendedor intentaba arrebatarle el pago de la mano. El perpetrador le ofreció la suma de dinero dentro de un sobre de papel, acción que él rechazó, exigiendo recibir el efectivo. El comprador intuyó con certeza que se le quería dar menos dinero del pactado. Este tipo de engaño es popularmente conocido por usuarios de redes como el “truco rumano”.