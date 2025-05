El Talleres-Instituto: el jugador que le puso más pimienta a la cábala de la sal

El fútbol y las cábalas van de la mano, sobre todo cuando hay mucho en juego, como le ocurría a Instituto en el clásico con Talleres, que finalmente ganó para sacar pasaje a los octavos de final de la Copa de la Liga.

Antes del encuentro en el Kempes, el preparador físico de Instituto, Nicolás Longo, desparramó sal en el campo de juego. Lo hizo disimuladamente, sacando un sobre del bolsillo, pero las cámaras de la transmisión de TNT Sports lo captaron.

Talleres vs Instituto en el Kempes por fecha de la LPF. Foto Javier Ferreyra

Derramar sal sobre algo es ocasionar mala suerte, según las supersticiones. Y también puede interpretarse como un conjuro para cortar “la sal” que traía Instituto como visitante, sin victorias en lo que iba del torneo.

Como sea, a la Gloria parece haberle dado resultados óptimos ya que ganó el clásico de manera oficial después de 12 años, se metió entre los ocho primeros por encima de Talleres y Belgrano y dejó a su rival envuelto en una crisis, al punto que renunció como DT interino Pablo Guiñazú.

EL JUGADOR DE INSTITUTO QUE “LE AGREGÓ SAL”

Alex Luna, figura de Instituto y autor de un golazo para el 1 a 1 parcial, se refirió al tema con un tono irónico.

"NO HACÍA FALTA LA SAL, YA VENÍAN MAL" Alex Luna sobre la acción del colaborador de Instituto en el Kempes.



“No hacía falta la sal, ya venían mal. Pero ayudó. No me lo esperaba de Nico, porque literalmente no habla. Un crack“, afirmó sobre el presente de Talleres.