Federico Girotti a los hinchas de Talleres: “Les pedimos disculpas, estamos hechos m...”

Apenas terminó el partido que Talleres perdió 2 a 1 ante Instituto, la bronca de los hinchas locales se manifestó en contra de jugadores y cuerpo técnico.

En la transmisión televisiva oficial, quien volvió a hablar tal como sucedió el pasado martes cuando la T perdió ante Platense fue Federico Girotti.

LA PALABRA DE GIROTTI, DELANTERO DE TALLERES

Visiblemente triste, el delantero surgido de las inferiores de River y con paso por San Lorenzo, se sinceró y se dirigió a los hinchas de la T.

“Primero, pedirle disculpas a la gente, teníamos el partido controlado en el primer tiempo. Se nos escapa, no tengo otra cosa que decir, la verdad”, fueron las primeras palabras de Girotti.

Clásico de fútbol Talleres 1 Instituto 2 en el Estadio Mario Alberto Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Que enseguida hizo la autocrítica: “Nos pasa todos los partidos lo mismo, otra vez empezamos ganando y otra vez perdemos 2 a 1, son cosas que no nos pueden pasar. Hace bastante que no ganamos y no es un club para estar así”.

Luego repitíó: “Le pedimos disculpas de nuevo a la gente. Nos queda la Copa y tenemos que revertir este semestre que fue y es muy malo”.

Clásico de fútbol Talleres 1 Instituto 2 en el Estadio Mario ALberto Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Pensando en lo que viene, el atacante fue contundente: “Fue un semestre de mierda, estamos hechos mierda. No estamos acostumbrados a esto, es la primera vez que nos pasa. No somos esto y vamos a tener que levantar”

Y prometió: “Hay que seguir laburando, manteniendo la humildad. Sabiendo los errores que tenemos, lo que hay que corregir, seguir fortaleciendo las virtudes”.