El Talleres de Carlos Tevez busca un goleador sudamericano en el mercado de pases

Talleres inicia la pretemporada en la tarde de este viernes 26 de diciembre en su Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli (Card). En paralelo, crece el rumor de que el club busca un goleador sudamericano.

El Talleres de Carlos Tevez inicia la pretemporada

Con el regreso de Bruno Barticciotto, el Albiazul sumó una nueva alternativa en el último tercio de la cancha. Pero el delantero no contaría con el acompañamiento de Federico Girotti, quien saldría rumbo a Alianza Lima de Perú.

Bruno Barticciotto, delantero del Santos Laguna de México. (Prensa Santos Laguna)

El chileno disputó 22 partidos y marcó ocho goles en su préstamo por el fútbol mexicano. Aunque Tevez quiere y necesita más para suplir la carencia de goles en lo que trabajó de 2025.

Quién es Claudio Spinelli, el goleador que busca Talleres

Según Germán García Grova, periodista especialista en el mercado de pases, Talleres negocia formalmente por Claudio Spinelli. Por su parte, Talleres Mi Pasión notificó que el profesional sería la prioridad del Matador en este mercado de pases.

Claudio Spinelli, el argentino que vivió momentos de hondo dramatismo en Ucrania.

Este mismo medio de comunicación partidario, había publicado el 2 de agosto de este año que Spinelli estaba en el radar. En aquel entonces, Independiente del Valle no aprobó su salida y por ello no llegó a Córdoba.

Spinelli convirtió 16 goles en 27 partidos en la Fase Inicial de la LigaPro de Ecuador. Ya en el primer hexagonal, anotó dos a Libertad y otro a Liga de Quito y Libertad. Ya en el ámbito internacional, metió cuatro en Copa Sudamericana y otros cuatro en Copa Libertadores. De esta manera, tuvo un total de 28 en 51 cotejos.