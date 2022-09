El padre de un bebé fallecido en 2017 denunció que un fiscal de Río Cuarto lo extorsiona

En Río Cuarto, el fiscal Daniel Miralles decidió elevar a juicio una causa que tiene a un padre, Gonzalo Gambero, como único acusado de haber asesinado a su bebé de tres meses y medio. El progenitor de la criatura fallecida el 22 de agosto del 2017, por el síndrome del bebé sacudido (SBS), denuncia que “hay extorsión”.

En el 2018, el fiscal Javier Di Santo acusó a Gambero por lesiones graves calificadas reiteradas y homicidio calificado. Se basó en que los médicos del hospital sospecharon de un maltrato, aunque el cuerpo no tenía signos de golpes.

Gonzalo Gambero. Está acusado de matar a su bebé (Tomy Fragueiro/La Voz).

Los hechos de la muerte en 2017

“Los peritos no dejan dudas en torno a que la sacudida se produjo minutos antes de la defunción”, dijo en su momento la fiscalía. En el 2017, el padre era el único adulto que estaba con el niño.

A raíz de esto, Gambero estuvo 59 días detenido pero su defensa conformada por Rolby Valdivieso y el exfiscal Darío Vezzaro, logró revocar la prisión preventiva. Luego, el hombre eligió a Rosa Sabena como su defensora.

Rosa Sabena, abogada

Con el paso del tiempo, la causa derivó en el fiscal Miralles y tomó esta decisión. El imputado adelantó que se opondrá a esta nueva elevación a juicio y pedirá que se anule. Además, denuncia una supuesta extorsión del representante del ministerio público.

Imputaciones idénticas

“Para mí lo importante es que se elevó nuevamente a juicio. Ambos fiscales, Di Santo y Miralles, hicieron el mismo pedido”, exclamó la madre del pequeño, María Lucrecia Piñeiro.

“Nos encontramos en esta situación por no haber aceptado un arreglo que nos ofrecieron. Hoy, el fiscal decidió elevar la causa a juicio, justamente por no haber accedido a lo que propuso. Ya está en tránsito la denuncia ante la Fiscalía General”, afirmó Gambero.

Denunció que el fiscal Miralles, por intermedio de su ex abogado Vezzaro, le habría propuesto a su padre “un arreglo”. “Querían que apartara a Rosa Sabena, volviera a tener a Vezzaro como abogado, y que yo me presentara como culposo, sin querer, para darle un cierre a la causa”, aseveró el denunciado.

Savena advirtió que Gambero no puede aceptar una culpa que no tiene, porque esto también podría ser un antecedente para que le impidan ver a su otra hija. En el mismo sentido, la abogada Mabel Dagatti, amiga de la familia Gambero, dijo haber sido testigo del supuesto ofrecimiento del fiscal.

“Un mes antes, Miralles me dijo que estaba todo bien y no habían elementos de prueba. Pero cambió de visión. Me dijo que tenían que poner a Vezzaro y sacar a Rosa”, expresó Dagatti y dijo guardarse los detalles para cuando declare como testigo.