La Lotería de Córdoba sorteó este viernes 26 de diciembre el Gordo de Navidad 2025. Unos cuantos afortunados se llevaron un millonario premio en la ciudad gracias a la suerte que reunió a todos y todas en el edificio de la cale 27 de Abril al 185.

El millonario premio que se llevaron en Córdoba gracias al Gordo de Navidad

El número ganador fue el 36.836, que se había vendido en la Agencia 2.462, ubicada en el barrio Pueyrredón de la Capital. De este modo, el galardón mayor, de 650 millones de pesos, se quedó en la zona al este del río Suquía y de la avenida Juan B. Justo.

Lotería de Córdoba.

Gordo de Navidad: los otros premios que se entregaron en Córdoba

Además, desde la Lotería de Córdoba entregaron otros cuatro premios con significativas cifras:

Segundo premio : 15.000.000 de pesos.

Tercer premio : 10.000.000 de pesos.

Cuarto premio : 8.000.000 de pesos.

Quinto premio: 5.000.000 de pesos.

A su vez, la campaña “El Centro está de Fiesta”, permitió otros sorteos en los cuales se brindaron un automóvil Fiat Cronos, motos y monopatines. La Lotería, el Gobierno, la Municipalidad, Bancor y la Cámara de Comercio formaron parte de la iniciativa.