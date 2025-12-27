Vía Córdoba / Gordo de Navidad

El millonario premio que se llevaron en Córdoba gracias al Gordo de Navidad

Los resultados del sorteo de La Lotería de Córdoba de este viernes 26 de diciembre.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

27 de diciembre de 2025,

El sorteo se realizó en la Lotería de Córdoba. (Foto: La Voz / Archivo).

La Lotería de Córdoba sorteó este viernes 26 de diciembre el Gordo de Navidad 2025. Unos cuantos afortunados se llevaron un millonario premio en la ciudad gracias a la suerte que reunió a todos y todas en el edificio de la cale 27 de Abril al 185.

El número ganador fue el 36.836, que se había vendido en la Agencia 2.462, ubicada en el barrio Pueyrredón de la Capital. De este modo, el galardón mayor, de 650 millones de pesos, se quedó en la zona al este del río Suquía y de la avenida Juan B. Justo.

Gordo de Navidad: los otros premios que se entregaron en Córdoba

Además, desde la Lotería de Córdoba entregaron otros cuatro premios con significativas cifras:

  • Segundo premio: 15.000.000 de pesos.
  • Tercer premio: 10.000.000 de pesos.
  • Cuarto premio: 8.000.000 de pesos.
  • Quinto premio: 5.000.000 de pesos.

A su vez, la campaña “El Centro está de Fiesta”, permitió otros sorteos en los cuales se brindaron un automóvil Fiat Cronos, motos y monopatines. La Lotería, el Gobierno, la Municipalidad, Bancor y la Cámara de Comercio formaron parte de la iniciativa.

