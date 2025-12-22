Regalo de Navidad: jugó $6.000 y ganó $71 millones en el Quini 6 de Córdoba

Un vecino de Alta Gracia, a pocos minutos de Córdoba, resultó ganador de un pozo millonario del Quini 6. Se trata de un cliente habitual de la agencia 0356 de la ciudad serrana, quien apostó apenas 6.000 pesos y se llevó 71 millones, una cifra récord para el comercio.

Los empleados de la agencia se mostraron muy contentos por el resultado, ya que consideran que el ganador se merece la recompensa por su alta recurrencia al lugar. Además, celebraron un hito histórico para el comercio que abrió hace ocho años.

El titular aseguró que vender semejante cifra monetaria constituye un sueño cumplido tras décadas dedicadas al rubro lúdico regional. El suceso incrementó las expectativas sociales en relación hacia próximo Gordo de Navidad, cuyo sorteo oficial está previsto para aquel 26 de diciembre. Diversos ciudadanos acuden ahora con optimismo buscando emular tal hazaña conseguida.