El Inpres dio detalles del temblor en La Rioja, que sacudió parte de Córdoba

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) dio detalles del temblor que tuvo como epicentro a la provincia de La Rioja. El fenómeno natural también se sintió y sacudió una parte de la provincia de Córdoba.

El ente nacional comunicó que el sismo ocurrió a las 17.42 del viernes 22 de agosto. En detalle, se detectó a 74 kilómetros al suroeste de Patquía, a nueve kilómetros de profundidad y tuvo una magnitud de 4.8 grados en la escala de Richter.

Según el Inpres, la intensidad del temblor en la provincia de Córdoba fue entre dos y tres, “sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios”, detallaron. Justamente, las regiones que lo percibieron fueron Villa Dolores, Villa Allende, Ciudad de Córdoba, Carlos Paz y Alta Gracia.