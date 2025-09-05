Vía Córdoba / Luis Juez

El hijo de Luis Juez le respondió al “Gordo Dan” por sus expresiones y reveló un gesto del Gobierno

Daniel Parisini compartió un repudiable mensaje en las redes sociales y gran parte de Córdoba lo criticó.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

5 de septiembre de 2025,

Daniel Parisini posteó un desagradable mensaje contra Luis Juez y su hija Milagros. (Foto: Pedro Castillo / La Voz).

Daniel Parisini, más conocido como “el Gordo Dan”, fue motivo de discusión en las redes sociales por unas repudiables expresiones contra el senador Luis Juez y su hija, Milagros. Por su parte, Martín, hijo del cordobés, se refirió al tema.

El hijo de Luis Juez le respondió al “Gordo Dan”

Yo como hijo no lo perdono no lo admito a este inadaptado social, que no qué se cree, o pícaro o gracioso”, expresó el joven, en diálogo con La Voz. En paralelo, reconoció que no le da importancia a lo que sucede en plataformas como X.

Guillermo Francos salió a repudiar un tuit del Gordo Dan contra Luis Juez.
“Por lo general se que el nivel de discusión en redes sociales es paupérrimo y miserable por lo que decido que cuando hay una votación en el Senado decido no darle importancia”, expresó. Sin embargo, la ofensa y el enojo lo obligaron a retrucar.

“A semejante inadaptado social no me salió otra cosa que responderle, sabiendo a lo que me exponía en redes con ese ejército de trolls que tienen disponible esta gente”, expresó y analizó: “Si estos pibes van a dar la batalla cultural, estamos en el peor de los mundos”.

Por último, destacó un gesto del Gobierno nacional. “Voy a rescatar al presidente del bloque de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, quien llamó a mi papá y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos y varios dirigentes que se solidarizaron con la situación”, cerró.

