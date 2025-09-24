Vía Córdoba / Festival de Jesús María

El Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026 confirmó su grilla de artistas

Más de 50 propuestas para celebrar los 60 años de uno de los eventos más convocantes de la provincia.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

24 de septiembre de 2025,

El Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026 confirmó su grilla de artistas
El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María ya tiene los artistas confirmados para su edición 2026.

Los organizadores del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmaron la grilla de artistas para la edición 2026. Desde el jueves 8 hasta el domingo 18 de enero, la provincia de Córdoba será el centro de uno de los eventos más convocantes del país.

El Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026 confirmó su grilla de artistas

Los 60 del Festi”, como los definieron desde el festival a través de sus redes sociales, buscan ser inolvidables y marcar un antes y un después. En sintonía con el año pasado, anunciaron una propuesta conformada por 54 artistas de diferentes géneros musicales.

  1. Cabales y Canto 4
  2. Diableros Jujeños
  3. Juan Fuentes
  4. DJ Fer Palacio
  5. La T y La M
  6. Cazzu
  7. La Callejera
  8. Angelo Aranda
  9. Los Manseros Santiagueños
  10. Luciano Pereyra
  11. Ahyre
  12. Los 4 de Córdoba
  13. Los Trajineros
  14. Lautaro Rojas
  15. Q’ Lokura
  16. Lázaro Caballero
  17. Decime Chango
  18. Sergio Galleguillo
  19. Paquito Ocaño
  20. Jairo
  21. Chequelo
  22. Jessica Benavídez
  23. Campedrinos
  24. Jorge Rojas
  25. Simón Aguirre
  26. Nahuel Pennisi
  27. Rally Barrionuevo
  28. Los Carabajal
  29. Kepianco
  30. Los Palmeras
  31. Carafea
  32. Abel Pintos
  33. Orellana Lucca
  34. Flor Paz
  35. Chaqueño Palavecino
  36. El Indio Lucio Rojas
  37. La K’onga
  38. El Loco Amato
  39. LBC y Euge Quevedo
  40. Soledad
  41. Desakta2
  42. Maggie Cullen
  43. Dúo Coplanacu
  44. Los Nocheros
  45. Matías Rojas
  46. Ke Personajes
  47. Los Nombradores del Alba
  48. Las Voces de Orán
  49. Ben Argentini
  50. Los Tekis
  51. Los Guitarreros
  52. Christian Herrera
  53. Piko Frank
  54. SANT2
  55. Abel Pintos
Los 54 invitados para los 60 del Festival de Jesús María.
Los 54 invitados para los 60 del Festival de Jesús María.

“Ahora toca ordenar a todos estos grandes en 11 noches”, deslizaron desde el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Como todos los años, el Anfiteatro José Hernández espera por veladas de coraje y pasión.

Temas Relacionados

MÁS DE Festival de Jesús María
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS