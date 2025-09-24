Los organizadores del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmaron la grilla de artistas para la edición 2026. Desde el jueves 8 hasta el domingo 18 de enero, la provincia de Córdoba será el centro de uno de los eventos más convocantes del país.
El Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026 confirmó su grilla de artistas
“Los 60 del Festi”, como los definieron desde el festival a través de sus redes sociales, buscan ser inolvidables y marcar un antes y un después. En sintonía con el año pasado, anunciaron una propuesta conformada por 54 artistas de diferentes géneros musicales.
- Cabales y Canto 4
- Diableros Jujeños
- Juan Fuentes
- DJ Fer Palacio
- La T y La M
- Cazzu
- La Callejera
- Angelo Aranda
- Los Manseros Santiagueños
- Luciano Pereyra
- Ahyre
- Los 4 de Córdoba
- Los Trajineros
- Lautaro Rojas
- Q’ Lokura
- Lázaro Caballero
- Decime Chango
- Sergio Galleguillo
- Paquito Ocaño
- Jairo
- Chequelo
- Jessica Benavídez
- Campedrinos
- Jorge Rojas
- Simón Aguirre
- Nahuel Pennisi
- Rally Barrionuevo
- Los Carabajal
- Kepianco
- Los Palmeras
- Carafea
- Abel Pintos
- Orellana Lucca
- Flor Paz
- Chaqueño Palavecino
- El Indio Lucio Rojas
- La K’onga
- El Loco Amato
- LBC y Euge Quevedo
- Soledad
- Desakta2
- Maggie Cullen
- Dúo Coplanacu
- Los Nocheros
- Matías Rojas
- Ke Personajes
- Los Nombradores del Alba
- Las Voces de Orán
- Ben Argentini
- Los Tekis
- Los Guitarreros
- Christian Herrera
- Piko Frank
- SANT2
“Ahora toca ordenar a todos estos grandes en 11 noches”, deslizaron desde el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Como todos los años, el Anfiteatro José Hernández espera por veladas de coraje y pasión.