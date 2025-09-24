El Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026 confirmó su grilla de artistas

Los organizadores del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmaron la grilla de artistas para la edición 2026. Desde el jueves 8 hasta el domingo 18 de enero, la provincia de Córdoba será el centro de uno de los eventos más convocantes del país.

“Los 60 del Festi”, como los definieron desde el festival a través de sus redes sociales, buscan ser inolvidables y marcar un antes y un después. En sintonía con el año pasado, anunciaron una propuesta conformada por 54 artistas de diferentes géneros musicales.

Cabales y Canto 4 Diableros Jujeños Juan Fuentes DJ Fer Palacio La T y La M Cazzu La Callejera Angelo Aranda Los Manseros Santiagueños Luciano Pereyra Ahyre Los 4 de Córdoba Los Trajineros Lautaro Rojas Q’ Lokura Lázaro Caballero Decime Chango Sergio Galleguillo Paquito Ocaño Jairo Chequelo Jessica Benavídez Campedrinos Jorge Rojas Simón Aguirre Nahuel Pennisi Rally Barrionuevo Los Carabajal Kepianco Los Palmeras Carafea Abel Pintos Orellana Lucca Flor Paz Chaqueño Palavecino El Indio Lucio Rojas La K’onga El Loco Amato LBC y Euge Quevedo Soledad Desakta2 Maggie Cullen Dúo Coplanacu Los Nocheros Matías Rojas Ke Personajes Los Nombradores del Alba Las Voces de Orán Ben Argentini Los Tekis Los Guitarreros Christian Herrera Piko Frank SANT2 Abel Pintos

“Ahora toca ordenar a todos estos grandes en 11 noches”, deslizaron desde el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Como todos los años, el Anfiteatro José Hernández espera por veladas de coraje y pasión.