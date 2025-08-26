El exdefensor de Talleres que pasará de un grande de Italia a jugar con Neymar en Brasil

En el fútbol, los caminos pueden ser bien diversos. Es el caso de Tomás Palacios. El defensor que hizo las inferiores en Talleres, pasó primero a préstamo a Independiente Rivadavia que luego le compró el pase y lo transfirió al Inter de Milan.

Del equipo Neriazzuri del norte italiano se fue cedido al Monza de la misma liga. En ese club tampoco logró la continuidad y tiene todo acordado para volver a Sudamérica.

El exdefensor de Talleres que será compañero de Neymar y dirigido por Vojvoda

Señalado como un gran proyecto, Tomás Palacios fue cedido por Talleres, después de ocho partidos jugados en primera, a Independiente Rivadavia. En Mendoza tuvo mucha regularidad en cantidad y calidad de partidos.

Tomás Palacios una de las promesas del futbol cordobés. (Prensa Talleres).

Pasó al Inter de Milan por 6.5 millones de dólares que lo cedió al Monza para que no pierda ritmo de juego. A los 22 años acaba de firmar para un histórico del fútbol brasileño.

Tomás Palacios del Monza y Charles De Ketelaere del Atalanta en acción en el encuentro de la Serie A el domingo 4 de mayo del 2025. (Studio Buzzi/LaPresse via AP)

Se trata del Santos en donde será dirigido por otro entrenador con pasado en Talleres: Juan Pablo Vojvoda. Además, compartirá plantel con otros argentinos como Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser y Gonzalo Escobar. Y, como si fuera poco, también jugará con Neymar, la mega estrella del Peixe.

En el equipo de donde también surgió Pelé, el máximo ídolo futbolístico brasileño, Palacios estará a préstamo con una opción de compra de 10 millones de dólares.