El equilibrio personal y profesional: una falsa dicotomía que ya no podemos permitirnos

Durante años nos hicieron creer que la vida nos obligaba a elegir: o carrera o familia. O éxito o bienestar. O compromiso o disfrute. Esas supuestas disyuntivas, a las que llamo falsas opciones de hierro, no solo son conceptualmente pobres, sino que además resultan profundamente dañinas para las personas y para las organizaciones.

La experiencia, tanto en la gestión pública como en el ámbito privado, demuestra que el desarrollo profesional sostenido no se construye a costa de la vida personal, sino en diálogo permanente con ella. Pensar lo contrario es desconocer cómo funciona hoy el trabajo, el talento y, sobre todo, las personas.

La falsa dicotomía entre lo personal y lo profesional

El problema comienza cuando confundimos sacrificio con productividad. Trabajar más horas no equivale a trabajar mejor. Estar siempre disponible no es sinónimo de compromiso. La cultura del agotamiento permanente, tan celebrada en algunos espacios de poder, termina erosionando aquello que dice querer potenciar: la capacidad de decidir bien, de liderar, de innovar y de sostener proyectos en el tiempo.

El equilibrio personal-profesional no es una consigna blanda ni una concesión generacional. Es una estrategia inteligente. Una persona que puede organizar su tiempo, cuidar su salud, sostener vínculos y encontrar sentido en lo que hace, rinde mejor, toma decisiones más racionales y atraviesa los conflictos con mayor solidez emocional.

Ahora bien, equilibrio no significa comodidad absoluta ni ausencia de tensiones. Toda carrera implica esfuerzo, momentos de alta exigencia y etapas de desbalance. El error está en naturalizar que ese desbalance sea permanente o que el costo personal sea el precio inevitable del éxito. No lo es.

Las falsas opciones de hierro aparecen cuando se nos plantea que, para crecer, debemos resignar todo lo demás. Y esa lógica no solo fracasa a nivel individual, sino que produce estructuras laborales frágiles, con altos niveles de rotación, desmotivación y desgaste.

Construir una vida profesional plena exige asumir una responsabilidad activa sobre nuestras decisiones: poner límites, priorizar, entender que decir que no también es una forma de liderazgo. Y, desde las organizaciones y el Estado, implica generar marcos que no castiguen a quien busca ese equilibrio, sino que lo promuevan.

Una carrera exitosa no se mide solo en cargos, ingresos o reconocimiento público. Se mide, también, en la capacidad de sostenerse en el tiempo sin romperse, de crecer sin perder identidad y de ejercer el poder, cuando se lo tiene, sin olvidar que del otro lado hay personas.

Salir de las falsas dicotomías es, en definitiva, un acto de madurez. Personal, profesional y colectiva. Porque no hay proyecto que valga la pena si para alcanzarlo hay que renunciar a vivir.

*Abogado especialista en negociaciones complejas, derecho laboral y recursos humanos, exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y coach ontológico.