El detenido por el caso de Anahí Bulnes tiene una denuncia por abuso contra niñas

Santiago Campos Matos (37) fue detenido e imputado por el presunto homicidio de Anahí Bulnes. La docente está desaparecida desde el pasado 5 de diciembre y aún no hay rastros de ella. Horas después de la aprehensión, trascendió una denuncia contra el acusado por abuso sexual.

La presentación se habría hecho en 2021 por un caso de instancia privada contra niñas de entre 10 y 11 años, compañeras de su hija. En diálogo con Telenoche, la mamá de una de las menores contó que todo pasó en el marco de una pijamada donde las niñas quedaron a cargo de Matos.

La palabra de la mamá de una de las víctimas de Campos Matos

“Cuando mi hija volvió de esa pijamada no quería comer, nada. Un martes me llamaron del colegio y me pidieron que me presente de forma urgente. Cuando llegué, me contaron que mi hija le había dicho a la maestra que Santiago quiso abusarlas”, recordó al mismo medio.

La mujer manifestó que el ataque ocurrió incluso contra las mismas hijas del acusado. “La mamá de las nenas las dejó solas con este tipo y cayó borracho. Se fue a una habitación, se llevó a una nena y la abusó”, agregó acongojada.

Posteriormente, el colegio de las menores presentó la denuncia al Polo de la Mujer y también los padres de las niñas. Asegura que las víctimas pasaron por Cámara Gesell y psicólogos pero Campos Matos nunca fue detenido por este hecho. “La Justicia no hizo nada”, sentenció.

La oscura obsesión de Campos Matos, según una conocida del acusado

Una mujer que aseguró conocer a Campos Matos relató al mismo medio que el acusado tenía “comportamientos raros” y una extraña “obsesión por los huesos”. En este sentido, contó que en el departamento tenía cráneos de ratas y huesos de animales.

Se confirmó este martes la detención de un hombre en la investigación que se sigue por la desaparición de Anahí Bulnes, la docente cordobesa sobre la que no se tienen rastros desde hace casi un mes. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Veía contenidos raros en Internet, como gente masacrándose a golpes o sacrificios humanos”, agregó. Incluso, detalló que lo vio en las fechas cercanas a la desaparición de Anahí y que estaba golpeado pero que habría aducido que le intentaron robar.

El indicio que llevó a los investigadores al departamento de Campos Matos

El primer allanamiento en el departamento del acusado se produjo el pasado lunes a la noche. En el lugar, encontraron manchas de sangre, prendas de mujer -aún sin confirmación que sean de la desaparecida-, material bibliográfico escalofriante y herramientas de corte.

Caso Anahí Bulnes, el ingreso de la Policía Judicial en el departamento del detenido. (José Hernández/La Voz)

Sin embargo, lo que los llevó al lugar, según los trascendidos, fue una filmación de la esquina del departamento donde se lo ve ingresando al edificio con una mujer parecida a Anahí Bulnes. Posteriormente, las cámaras lo muestran a él saliendo pero ella no vuelve a ser registrada.

Cuando lo investigaron, habrían notado que -en las fechas de desaparición de Bulnes- comenzó a faltar al trabajo. Ahora, Campos Matos está preso imputado por homicidio, por orden de la fiscal Eugenia Pérez Moreno. En tanto, Anahí Bulnes aún no fue hallada.