El contundente posteo de Cuti Romero que abrió una polémica en Tottenham: “Solo aparecen...”

Cristian “Cuti” Romero volvió a abrir una polémica en el Tottenham de Inglaterra. El central cordobés compartió un contundente posteo luego de la derrota por 3 a 2 ante Bournemouth en la Premier League.

El contundente posteo de Cuti Romero que abrió una polémica en Tottenham

“Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda”, expresó en tono de autocrítica el defensor, que también es capitán.

La imagen del contundente posteo de Cuti Romero.

“Yo soy el primero, pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, reconoció. Posteriormente, apuntó nuevamente contra la dirigencia del club de Londres.

“Solo aparecen...”: el reclamo de Cuti Romero a la dirigencia de Tottenham

“En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien”, reclamó.

Por último, adelantó: “Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas”. A su turno, compañeros de equipo como Richarlison y Pedro Porro le mostraron su apoyo con mensajes de aliento y fortaleza.