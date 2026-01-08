El contundente posteo de Cuti Romero que abrió una polémica en Tottenham: “Solo aparecen...”

Cristian “Cuti” Romero volvió a abrir una polémica en el Tottenham de Inglaterra. El central cordobés compartió un contundente posteo luego de la derrota por 3 a 2 ante Bournemouth en la Premier League.
El contundente posteo de Cuti Romero que abrió una polémica en Tottenham
“Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda”, expresó en tono de autocrítica el defensor, que también es capitán.
“Yo soy el primero, pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, reconoció. Posteriormente, apuntó nuevamente contra la dirigencia del club de Londres.
“Solo aparecen...”: el reclamo de Cuti Romero a la dirigencia de Tottenham
“En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien”, reclamó.
Por último, adelantó: “Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas”. A su turno, compañeros de equipo como Richarlison y Pedro Porro le mostraron su apoyo con mensajes de aliento y fortaleza.