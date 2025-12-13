El clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 13 de diciembre y el fin de semana

Luego de una jornada que alcanzó los 35,6 grados en Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que seguirá el calor y además se esperan tormentas aisladas durante el fin de semana.

Intenso calor en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Para este sábado 13 de diciembre se prevé una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 22ºC. Durante la jornada el cielo estará algo nublado. Mientras que por la noche habría tormentas dispersas.

Mientras tanto para este domingo, el SMN anticipa un notorio descenso en la temperatura, con la máxima de 26 grados y una mínima de 16. Y tormentas aisladas en toda la jornada.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA