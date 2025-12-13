El clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 13 de diciembre y el fin de semana

Luego de una jornada que alcanzó los 35,6 grados en Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que seguirá el calor y además se esperan tormentas aisladas durante el fin de semana.
Para este sábado 13 de diciembre se prevé una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 22ºC. Durante la jornada el cielo estará algo nublado. Mientras que por la noche habría tormentas dispersas.
Mientras tanto para este domingo, el SMN anticipa un notorio descenso en la temperatura, con la máxima de 26 grados y una mínima de 16. Y tormentas aisladas en toda la jornada.
PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA
- Lunes 15 de diciembre. Mínima de 15°C y máxima de 27°C. Cielo de parcialmente a algo nublado durante la jornada.
- Martes 16 de diciembre. Mínima de 16°C y máxima de 30°C. Cielo algo nublado durante la jornada.
- Miércoles 17 de diciembre. Mínima de 18°C y máxima de 31°C. Se espera un cielo despejado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
- Jueves 18 de diciembre. Mínima de 21°C y máxima de 33°C. Se espera un cielo parcialmente nublado.