El clásico Talleres-Belgrano: la formación que pondría Carlos Tevez el domingo

Cuenta regresiva para el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano este domingo a las 16.45 en el Estadio Kempes, por la fecha once del Torneo Clausura. Con la T obligado para seguir escapando de la zona de descenso, y el “Pirata” ilusionado con acceder a octavos de final.

Para este duelo crucial Carlos Tevez volvería a realizar cambios en la formación y una posiblidad es que integre la ofensiva Nahuel Bustos, quien convirtió ante Sarmiento para el triunfo, después de una anemia de goles de casi un año, ya que el último lo había anotado para San Lorenzo en noviembre pasado.

Talleres venció a Sarmiento en el estadio Kempes con gol de Nahuel Bustos. (Nicolás Bravo / La Voz)

En las prácticas de fútbol el “Apache” habría ensayado con el mismo once que inició el juego con Sarmiento, pero la posibilidad de Bustos es concreta. Incluso con Federico Girotti como doble punta de lanza. En ese caso el que saldría del equipo es el brasileño Rick. O quizá también por Ruben Botta, quien sigue con sus altibajos y en la fecha pasada no estuvo en su nivel.

La T formaría entonces con Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino y Gabriel Báez; Matías Galarza y Ulises Ortegoza; Rick o Bustos, Ruben Botta y Valentín Depietri; Federico Girotti o Bustos.

LOS CAPITANES DE TALLERES Y BELGRANO EN CONFERENCIA DE PRENSA

Este viernes, a las 13.30, tendrá lugar la tradicional conferencia de prensa entre los capitanes de Talleres y Belgrano, Guido Herrera y Lucas Zelarayán, respectivamente.

Conferencia de prensa del Clásico. Guido Herrera de Talleres y el Chino Zelarayán de Belgrano. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Será en el Hotel Quorum (Av. La Voz del Interior 7000, Córdoba) y podrá seguirse en directo a través de LPF Play (plataforma oficial de la Liga Profesional) y el canal de YouTube de la Liga.