Educación en Córdoba: el cuarteto se incorpora oficialmente a los programas escolares

El Gobierno de la Provincia de Córdoba formalizó la incorporación del cuarteto al sistema educativo provincial. La decisión quedó establecida a través del Decreto N° 257, recientemente publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los niveles y modalidades de enseñanza.

La iniciativa se enmarca en el reconocimiento internacional otorgado por la Unesco, que declaró al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad durante una sesión de su Comité Intergubernamental realizada en Nueva Delhi, en India. Con esta medida, Córdoba avanza en la integración de uno de sus principales símbolos culturales dentro de la educación formal.

El cuarteto como contenido curricular obligatorio

El decreto reconoce al cuarteto como una manifestación folklórica musical propia de la provincia y parte constitutiva de su patrimonio cultural. Con más de ocho décadas de historia, el género es considerado una expresión viva de la identidad social y popular cordobesa.

Según lo dispuesto por la normativa, el cuarteto deberá ser abordado de manera sistemática dentro de las instituciones educativas, tanto en escuelas públicas como privadas, con el objetivo de garantizar su transmisión a las nuevas generaciones.

Cuarteto: cómo será la implementación en las escuelas

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación de Córdoba, la enseñanza del cuarteto tendrá un doble enfoque. Por un lado, será desarrollado específicamente en el espacio curricular de Educación Artística o Música. Por otro, se incorporará de forma transversal en distintas áreas del conocimiento, según la planificación pedagógica de cada nivel.

Para acompañar esta implementación, el Estado provincial prevé una serie de acciones complementarias:

Capacitación docente continua, orientada a fortalecer las herramientas pedagógicas vinculadas al género.

Sustento legal, basado en la Ley de Educación N° 9.870, que establece la obligación de promover las manifestaciones culturales locales .

Articulación institucional , con la participación de organismos culturales y espacios especializados como el Museo del Cuarteto.

Un reconocimiento con respaldo académico y cultural

El proceso que derivó en la declaración del cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial comenzó en 2020 y fue el resultado de un trabajo conjunto entre universidades, investigadores, artistas y organismos culturales. La postulación atravesó distintas instancias de evaluación a nivel nacional antes de ser elevada y aprobada por la Unesco.