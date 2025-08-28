Dúo Coplanacu celebrará sus 40 años de música con una peña en Córdoba

El Dúo Coplanacu, una de las agrupaciones folklóricas más influyentes de Argentina, se prepara para un festejo trascendental. Julio Paz y Roberto Cantos alcanzan cuatro décadas de camino musical conjunto. Este aniversario será conmemorado con el retorno de su afamada “Peña de los Copla”, un evento que ya forma parte de la identidad cultural del dúo.

Dúo Coplanacu celebrará sus 40 años de música en Córdoba

La sede elegida para esta especial conmemoración es el Comedor Universitario de la ciudad de Córdoba. La vuelta de la peña a este lugar simbólico potencia el significado del evento, enlazando el presente del dúo con su legado histórico. La fecha confirmada para participar de esta cita es el 12 de septiembre.

Más allá del aspecto musical, la ocasión se concibe como un verdadero reencuentro y una celebración popular. La propuesta invita a vivir una jornada donde la música y la alegría colectiva se entrelazan, fortaleciendo los vínculos comunitarios a través del arte.