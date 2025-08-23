La Policía de la provincia informó que dos niños destrozaron un colectivo de Córdoba. En paralelo, compartieron las imágenes del lamentable episodio y confirmó que los menores se encuentran a disposición de la Justicia.

Dos niños destrozaron un colectivo de Córdoba: las imágenes del episodio

El suceso se produjo durante la noche del viernes 22 de agosto en la calle Ignacio Pirovano de la ciudad de Río Cuarto. Los chicos de 12 años apedrearon una unidad de la línea local, que era conducida por un hombre de 41.

El colectivo apedreado en el sur de Córdoba.

Por fortuna, las autoridades no registraron personas lesionadas luego de la agresión. En este momento, los niños quedaron a disposición del magistrado interviniente.