Vía Córdoba / Inseguridad

Dos niños destrozaron un colectivo de Córdoba: las imágenes del episodio

El lamentable suceso ocurrió en el sur de la provincia y terminó con la unidad gravemente dañada.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de agosto de 2025,

Dos niños destrozaron un colectivo de Córdoba: las imágenes del episodio
Los menores fueron trasladados a la sede de la Policía de Córdoba en Río Cuarto.

La Policía de la provincia informó que dos niños destrozaron un colectivo de Córdoba. En paralelo, compartieron las imágenes del lamentable episodio y confirmó que los menores se encuentran a disposición de la Justicia.

Dos niños destrozaron un colectivo de Córdoba: las imágenes del episodio

El suceso se produjo durante la noche del viernes 22 de agosto en la calle Ignacio Pirovano de la ciudad de Río Cuarto. Los chicos de 12 años apedrearon una unidad de la línea local, que era conducida por un hombre de 41.

El colectivo apedreado en el sur de Córdoba.
El colectivo apedreado en el sur de Córdoba.

Por fortuna, las autoridades no registraron personas lesionadas luego de la agresión. En este momento, los niños quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Los menores de 12 años destrozaron una unidad del transporte urbano de Río Cuarto.
Los menores de 12 años destrozaron una unidad del transporte urbano de Río Cuarto.

Temas Relacionados

MÁS DE Inseguridad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS