Hay un detenido por el crimen de Ignacio Villagra en Córdoba: ”Nos destrozaron la vida"

Este viernes 1 de agosto, las fuerzas de Seguridad de la provincia confirmaron que hay un detenido por el crimen de Ignacio Villagra en Córdoba. Con los avances en la investigación y la identificación de dos sospechosos, la madre de la víctima, Marisa, aseguró que a su familia le “destrozaron la vida”.

Hay un detenido por el crimen de Ignacio Villagra en Córdoba

Desde la Jefatura de Policía de la Capital, el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, brindó una conferencia. Luego de referirse al caso de Brenda Torres en barrio Chateau Carreras, dio información del suceso de barrio Empalme.

Ignacio Villagra junto a su mamá.

La fiscalía de Instrucción a cargo de Lourdes Quagliatti aprehendió a un sujeto mayor de edad. El acusado quedó imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, según explicó Quinteros.

A su vez, la Fiscalía tiene identificados otros dos supuestos participantes en el crimen de Villagra en la noche del lunes 28 de julio. Ante este escenario, la madre del asesinado se mostró “un poco más tranquila con esta detención”.

La madre de Ignacio Villagra habló tras la detención en Córdoba

“Confío absolutamente en que se va a hacer justicia y estas personas van a pagar y no van a volver más afuera”, agregó, en diálogo con El Doce. En este sentido, lamentó el accionar de los sujetos: "Lo mataron a sangre fría, no se puede hacer eso con un ser humano, no tienen corazón para hacer algo así“.

“Como mamá nunca pensé que iba a pasarme esto, no sé de dónde saco fuerzas. La cantidad de cariño que recibí me demostró que él era mucho más que un buen hijo", expresó entre lágrimas. Por último, concluyó: “Yo le prometí que iba a haber justicia para que termine de descansar en paz, a mí no se me va a ir más este dolor”.