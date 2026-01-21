Dónde queda el “Miami cordobés”, la playa que es furor por sus aguas cristalinas

Con la vuelta del intenso calor a la provincia de Córdoba, los paisajes serranos son destinos ideales para hacer una escapada de las altas temperaturas. En este sentido, una playa del interior provincial es elegida por locales y turistas para disfrutar de sus aguas cristalinas. Se la conoce como el “Miami cordobés”, por sus aguas turquesas y sus bancos de arena. El lugar se ubica en Santa Rosa de Calamuchita, a 100 kilómetros de la capital.

Cómo es el “Miami cordobés”, la playa en el interior de Córdoba

Se trata de Playa Miami, ubicado entre la localidad de Santa Rosa y Villa Yacanto. El lugar se ubica a dos horas de Córdoba y su acceso es bastante sencillo, ya que sólo requiere una caminata de 200 metros.

En verano, el lugar es muy popular entre adolescentes y jóvenes, que disfrutan del paisaje y la cristalinidad de las aguas. Sin embargo, en el último tiempo, también es elegido por familias que aprovechan las comodidades que ofrecen los balnearios colindantes (quinchos, asadores, baños).

La playa de Calamuchita con aguas cristalinas y extensos bancos de arena.

Playa Miami es una de las mejores playas de Córdoba, ya que cuenta con piletas naturales de entre cuatro y seis metros de profundidad, extensos bancos de arena y grandes rocas que sirven para deslizarse a la corriente. “Tenemos todo, miren lo que es Playa Miami”, comentaron en las redes sociales.

Cómo llegar al “Miami cordobés”

En auto son 105 kilómetros desde la ciudad de Córdoba. Se debe tomar la ruta 5 hasta el ingreso a Santa Rosa de Calamuchita donde se debe doblar a ruta 228. El trayecto permite costear el Río Santa Rosa, con una gran extensión que da lugar a la instalación de varios grupos visitantes.

Todo lo que hay que saber para ir al "Miami cordobés".

Consejos útiles para visitar el “Miami cordobés”