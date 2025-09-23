Dónde está la bodega más grande y premiada de Córdoba y cuántos litros de vino produce por año

El vino es una de las bebidas características de Argentina y tiene a Mendoza y San Juan como pioneras. La provincia no se queda atrás, busca crecer año a año y tiene establecimientos históricos, como la bodega más grande y premiada de Córdoba.

Bodega La Caroyense está ubicada en Colonia Caroya, zona de raíces italianas, y tiene el privilegio de decir que es el establecimiento más distinguido de la región. Pero su historia no es solo de luz, sino que también atravesó tiempos oscuros.

La Caroyense es la bodega más antigua y tradicional de Córdoba. (Gentileza: Rominna Musso)

La firma nació en 1930 gracias a una cooperativa conformada por 34 italianos que eran amantes del vino. Cada uno tenía diferentes tipos de bebidas en sus hogares, compartían el amor por la uva y buscaban progresar económicamente con ella.

La historia de la bodega más premiada de Córdoba

Con este objetivo y pasión compartida, Bodega La Caroyense se inauguró oficialmente el 18 de noviembre de 1932. 38 años después, en 1970, ocurrieron dos hechos que marcaron el rumbo de su historia.

Bodega. Juan Carlos Tay recuperó la bodega La Caroyense a partir de 2000.

El año parecía ser dorado porque se dieron las mejores cosechas. Sin embargo, poco tiempo después, se produjeron las peores. Tormentas de piedras azotaron la región e hicieron que los productores que trataban con La Caroyense se vieran afectados. Por ende, decidieron no seguir con la cosecha.

Los líderes del establecimiento buscaron uvas de todo tipo en otras provincias para poder seguir con su producción. A lo largo de 10 años siguieron este modelo, pero cerca de los 2000 entraron en crisis y La Caroyense quebró.

El Gobierno asumió las deudas y en 2001 el establecimiento entró en una subasta pública, donde sus actuales dueños la adquirieron y le dieron la forma de una sociedad anónima.

Las distinciones de la bodega más premiada de Córdoba

Actualmente, La Caroyense elabora entre 400.000 y 700.000 litros por año y tiene 68 premios:

