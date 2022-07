El mercado paralelo del dólar en Córdoba hoy estuvo virtualmente paralizado, mientras todas las miradas apuntan a Buenos Aires, para ver cómo evolucionan las cosas, al calor de los cambios desatados en el seno del gobierno nacional.

Por lo bajo, los “operadores” indicaban sobre el filo del mediodía una imprecisa cotización entre 270 a 280 pesos para la compra, como un estimativo de algo que no sucede porque no se ofrecían dólares en la primera parte de este lunes en la zona bancaria cordobesa.

Sumada esta quietud, los sitios web de referencia tampoco se han movido y sus pizarras han quedado congeladas en 237 pesos para la compra y 242 pesos para la venta, que a estas alturas de las circunstancias suenan desactualizados, casi anacrónicos.

Así, con esta situación de una casi total inactividad el mercado no oficial cordobés reaccionó al temporal iniciado el sábado con la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y la designación de su reemplazante, Silvina Batakis, que todavía no ha asumido oficialmente el cargo.