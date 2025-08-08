Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este viernes 8 de agosto

Vía Córdoba / precios

8 de agosto de 2025

Con el cierre de alianzas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 8 de agosto al mismo valor de cierre del jueves 7.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 8 de agosto de la siguiente manera: 1.309 pesos para la compra y 1.339 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

