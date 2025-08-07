Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este jueves 7 de agosto

El valor de la moneda extranjera se ubica por encima de los 1.300 pesos por unidad.

7 de agosto de 2025,

El valor del dólar blue en Córdoba en la primera quincena de agosto.

Luego de que el Gobierno nacional anunciara que vetará el financiamiento universitario y el aumento de fondos al Hospital Garrahan, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 7 de agosto al mismo valor de cierre del miércoles 6.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 7 de agosto de la siguiente manera: 1.304 pesos para la compra y 1.334 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

