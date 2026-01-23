Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este viernes 23 de enero

Consultá la cotización de la moneda internacional en el quinto día hábil de la semana.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de enero de 2026,

El valor del dólar blue en Córdoba.

El dólar blue en Córdoba abrió este viernes 23 de enero al mismo valor de cierre del jueves 22. Luego de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las bandas cambiarias, la divisa se mantiene por encima de los 1.470 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes con los siguientes valores: 1.479 pesos para la compra y 1.510 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

