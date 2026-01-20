Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este martes 20 de enero

El dólar blue en Córdoba abrió este martes 20 de enero al mismo valor de cierre del lunes 19 tras la actualización del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI). De este modo, la divisa se ubica por encima de los 1.480 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este martes con los siguientes valores: 1.489 pesos para la compra y 1.521 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.